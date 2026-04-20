MEWA) 2026 Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Zirve, 'Kentsel Yenilikçilik: Yerel Çözümlerle Ortak Gelecek' temasıyla kapılarını açtı. 20-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen toplantıda; 13 farklı ülkeden 71 kurum ve 119 yerel yönetici, kentsel dönüşümden akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok kritik başlığı masaya yatırıyor. Bölge ülkelerinden belediye başkanları, uzmanlar ve uluslararası paydaşları bir araya getiren toplantı, yerel yönetimlerin uluslararası iş birliği ve şehir diplomasisi açısından büyük önem taşıyor. Program kapsamında; su stresi temelinde iklim değişikliği uyum politikaları, kentsel yenilikçilik ve girişimcilik gibi yerel yönetimlerin geleceğini şekillendirecek konular panel ve çalıştaylarla değerlendiriliyor.

'Terme'yi geleceğe hazırlıyoruz'

Ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki aktif katılımıyla tanınan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 'Dünyanın dört bir yanından gelen yerel yöneticilerle Niğde'de bir araya gelerek, şehirlerimizin ortak sorunlarına yenilikçi çözümler üretmek için istişarelerde bulunuyoruz. Terme'mizi sadece bugüne değil, geleceğe de hazırlıyoruz. Burada paylaşılan iyi uygulama örneklerini ilçemize uyarlamak ve uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmek en büyük önceliğimizdir. Terme, yenilikçi belediyecilik anlayışıyla gelişimini sürdürecektir' dedi.

Öte yandan toplantı süresince; kentsel yenilikçilik, yerel liderlik ve proje döngüsü yönetimi (PCM) gibi konularda teknik ziyaretler ve eğitimler de gerçekleştiriliyor.