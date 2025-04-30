Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede devam eden yol düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Kul, "Terme’miz için güçlü kadromuzla gece gündüz çalışacağız. Kimsenin endişesi olmasın, Terme hak ettiği yere gelecek" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte, İlçenin Çay Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kul, inceleme yaptığı bölgelerde çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı. Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Başkan Kul, ilçenin sorunlarının çözümü için bütün ekiplerin aralıksız çalıştığı mesajını verdi.

"Planlı şekilde devam edecek"

Şehrin her mahallesine, her karışına hizmet götüreceklerini ifade eden Başkan Kul, "Vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sağlamak amacıyla ilçe genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı sorunu olmayan tüm yollarımızda bir plan dâhilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni açtığımız ve alt yapısı bitmiş olan yollarda kilitli parke döşeyerek yolu tozdan ve çamurdan kurtarıyoruz, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İhtiyaç olan bölgelerde de yeni yollar açıyoruz. Bu özverili çalışmalarından dolayı Fen işleri ekiplerimize, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalışmaların mahalle ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, "Özveri, fedakârlık ve ortaya koyduğunuz başarılı belediyecilik hizmetlerinden dolayı başta şahsınız olmak üzere tüm ekibinize teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" şeklinde konuştu.