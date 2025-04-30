Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı ilçesi Taşyatak Mahallesi’nde risk teşkil eden 2 bin 300 metrelik güzergâha çelik bariyer montajı gerçekleştirerek güvenli ulaşımları sağladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ve kırsal bölgelerdeki tehlike arz eden ulaşım hatlarının güvenliğini çevrelerine çelik bariyer montajı yaparak artırıyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Taşyatak Mahallesi yolunda toplamda 2 bin 300 metre uzunluğunda çelik oto korkuluk montajı yapıldı.

Yapı itibarıyla risk oluşturan bölümlere uygulanan bariyerlerle, sürücülerin hayat güvenliği artırıldı ve güzergâh güvenli bir ulaşım ağına dönüştürüldü.

Özellikle dar ve uçurum kenarına yakın kısımlarda gerçekleştirilen bu uygulama, olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için önemli bir adım oldu.