Afyonkarahisar’ın önde gelen termal otellerinden biri olan Oruçoğlu Termal Otel’in CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, sundukları kaliteli hizmetler ve sağlık odaklı termal imkanları ile misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmaya devam ettiklerini kaydederek, "Termal tatilinizi planlamak için erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirebilir" dedi.

Afyonkarahisar, Türkiye’nin en önemli termal turizm merkezlerinden biri olarak, şifalı suları ve lüks konaklama imkanlarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Doğal mineraller açısından zengin termal sularıyla sağlık ve huzuru bir arada sunan Oruçoğlu Termal hem dinlenmek hem de yenilenmek isteyenler için mükemmel bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Oruçoğlu Termal Otel CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, şifa kaynağı suları ile Afyonkarahisar’ın sadece Türkiye’de değil dünya da önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Canarslanlar, "Termal havuzları, çamur banyoları ve özel bakım programları sayesinde hem dinlenebilir hem de vücudunuzu yenileyebilirsiniz. Afyon’daki oteller, modern spa merkezleri, termal havuzlar ve sağlık hizmetleriyle misafirlerine benzersiz bir tatil deneyimi sunuyor. Bu tesislerde doğal termal suların şifalı etkisinden faydalanabilirsiniz. Lüks spa ve masaj hizmetleri ile rahatlayabilirsiniz. Türk hamamı, sauna ve buhar banyolarında vücudunuzu arındırabilirsiniz. Açık ve kapalı yüzme havuzları ile keyifli vakit geçirebilirsiniz" dedi.

"Afyon’un şifalı sularında sağlık dolu bir tatil geçirebilirsiniz"

Oruçoğlu Termal Otel’in ziyaretçilerine şifalı ve konforlu bir tatil fırsatı sunduğunu belirten Canarslanlar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Afyon tatilinizi daha keyifli hale getirmek için şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebilirsiniz. Afyon Kalesi ile şehri yüksekten izleyerek tarihi dokusunu hissederken, Frig Vadisi ise doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için harika bir rota sunuyor. Gastronomi şehri Afyonkarahisar kaymak, sucuk ve lokum gibi lezzetleri de sizlere sunuyor. Termal tatilinizi planlamak için erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirebilir, Afyon’un şifalı sularında sağlık dolu bir tatil geçirebilirsiniz. Hem dinlenmek hem de keyifli vakit geçirmek isteyenler için Oruçoğlu Termal Otel her bütçeye uygun konaklama seçenekleri sunarken, siz de bu eşsiz deneyimi yaşamak için yerinizi ayırtın."