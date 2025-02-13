Antalya'nın Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş , Kumluca Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde yüzme ve Judo branşlarında derece alan başarılı sporcuları ödüllendirdi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ziyarette, Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, judo antrenörü Ferdi Büyükkuşçular, yüzme antrenörleri Tamer Aslan ve Yusuf Önal hazır bulundu.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, başarılı sporcular ve aileleriyle sohbet ederek sporcuların başarılarını dile getirdi ve ödüllendirdi.

Ayrıca, şampiyonalarındaki başarılarından dolayı ilçe Spor Müdürü Erol Koca'ya ve antrenörlere teşekkür ederek başarılarından dolayı tebrik etti.