Süleymanpaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam etti.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını arttırmayı ve sportif faaliyetlerle destek olmayı amaçlayan Süleymanpaşa Belediyesi, Engelsiz Yaşam Tenis Etkinliği ve Engelsiz Yaşam Yüzme Etkinliği ile bu önemli güne dikkat çekti.

Gençlik Spor Kapalı Tenis Kortları Tesisinde düzenlenen Engelsiz Yaşam Tenis etkinliğine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin, Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı İlter Çelik ve Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri de katılarak destek verirken Başkan Volkan Nallar günün kahramanları ile tenis oynadı.

Katılımcılar hem eğlenip hem de spora olan yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu Engelsiz Yaşam Tenis Etkinliğinde keyifli anlar yaşanırken, sporun engel tanımadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

“Biz birlikte güçlüyüz”

Gerçekleşen etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar: “Bugün düzenlediğimiz etkinliklerle hem farkındalık oluşturmak hem de engelli bireylerimizin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak istedik. Süleymanpaşa Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak projeleri ‘Engelsiz bir Süleymanpaşa’ hayaliyle gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Engelsiz yaşam yüzme etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri Engelsiz Yaşam Tenis Etkinliğinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Kampüs Kız Öğrenci Yurdu Havuzunda Engelsiz Yaşam Yüzme Etkinliği devam etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku ve Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı İlter Çelik’in de takip ettiği organizasyonda yüzme etkinliğine katılanlar, hem suyun keyfini çıkardı hem de fiziksel aktivitenin sağladığı faydalardan yararlandı.