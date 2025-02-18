Balıkesir Gönen merkezli süt devi, ’Antep Peyniri’ adıyla tüketiciyi yanılttı, ağır ceza yedi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Teksüt, coğrafi işaret ihlaliyle gündeme geldi. ’Antep Peyniri’ adı altında piyasaya sürdüğü ürünün tescilli olmadığı ortaya çıkan firma, tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle ağır bir ceza ile karşılaştı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Teksüt’ün coğrafi işaretle korunan ’Antep Peyniri’ ibaresini usulsüz şekilde kullandığı ve taklit ettiğini belirledi. Bunun üzerine devreye giren Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, firmanın tüketiciyi yanılttığını ve haksız kazanç sağladığını değerlendirerek 600 bin TL idari para cezası kesti.

Kurul ayrıca, ürünün tanıtımında ’Antep Peyniri’ ifadesinin kullanılmasının Türk Gıda Kodeksi ve Tüketicinin Korunması Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek, firmanın yanıltıcı reklamlarının derhal durdurulmasına hükmetti.

Bu gelişme, süt ve süt ürünleri sektöründe büyük yankı uyandırırken, yetkililer tüketicilere aldıkları ürünlerin etiketlerini dikkatlice incelemeleri ve coğrafi işaretli gıdalarda orijinalliğe dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.