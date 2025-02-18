Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak ve doğal kaynakları da koruma hedefini sürdüren Dalaman Belediyesi “Sıfır Atık” projesi kapsamında ilçe geneline Atık Giysi Tekstil Kumbarası yerleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde, 50 noktada vatandaşın yoğun olarak kullandığı park ve caddelere Atık Giysi Tekstil Kumbarası yerleştirdi. Önümüzdeki günlerde sayının 70’e çıkması hedefleniyor. Kumbaralardan toplanan kıyafetler, geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Atık Giysi Tekstil Kumbarası sayılarını arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş; “Yeni giysi kumbaralarımız geldi. Geçmiş yıllarda 50’ye yakın olan kumbara sayımızı bu yıl 70’e yükselttik. İnşallah daha da 2025 yılı sonuna kadar yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Daha yaşanabilir Dalaman için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Durmuş; “Giysi kumbaralarının bize faydası nedir? Şuanda biliyorsunuz giysi atıkları geri dönüşüme gitmiyor, çöp konteynerine gidiyor. O yüzden geri dönüşüme kazandıramıyorduk. Yeni gelen kumbaralarımız ile birlikte giysi atıklarını geri dönüşüme kavuşturacağız. Daha temiz daha yaşanabilir bir Dalaman için var gücümüzle ekibimizle beraber çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.