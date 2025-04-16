Sivas Teknokent Kolejinde, ‘Aklını başından al’ adı altında öğrencilerin başarısını arttırmak ve kariyer planlamalarını doğru yapmaları için seminer düzenlenecek.

Sivas Teknokent Kolejinde 17 Nisanda ‘Aklını başından al’ isimli seminer düzenlenecek. Gençlere ilham olacak bu seminerde kariyer planlaması, başarı ve kişisel gelişim gibi takviye eğitimlerin yanı sıra, gençlerin sınav öncesinde motive olmaları hedefleniyor. Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisansını tamamlayan Eğitim Doktoru diye de adlandırılan Behçet Karabulut gençlere eğitim vermek için Sivas’a gelecek. Sunumun ardından soru cevap halinde de interaktif bir bölümün de yapılacağı seminerin hem öğrenciler hem de eğitimciler için güzel bir deneyim olması planlanıyor.