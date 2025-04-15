Samsun’un Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, TEKNOFEST KKTC yarışmalarında adını finale yazdıran tek keşif kampüsü oldu.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, TEKNOFEST yarışmalarında finale kalan tek keşif kampüsü olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST KKTC çerçevesinde düzenlenen Sosyal İnovasyon Yarışması Ortaokul Kategorisi’nde, geri dönüştürülebilir ve evsel atıkların doğru bir şekilde ayrıştırılmasını sağlayan, geri dönüşüm sistemini kolaylaştıran otomasyon sistemi ’EcoBin’ adlı projesiyle adını finale yazdırdı. Yarışmada finalde mücadele edecek olan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri Erva Dikbıyık, Akif Hamza Şentürk ve Yusuf Ali Semiz’i tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kampüs öğrencilerinin özgün fikirleri ve eserleriyle başarıdan başarıya koşmaya devam ettiklerini ifade etti.

Canik’ten bir başarı daha

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde öğrencileri bilim, teknoloji, yapay zekâ ve siber güvenlik alanlarında eğitimler ve farkındalık etkinlikleriyle bir araya getirmeye devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde bilim, teknoloji, yapay zekâ ve siber güvenlik konularında uygulamalı eğitimlerimiz devam ediyor. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde bu alanlarda gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarıyla öğrencilerimizin, yeteneklerini keşfetmelerini ve yeni nesil teknolojileri yakından incelemelerini sağlıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda adını final etabına yazdıran tek keşif kampüsü olan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzle, başarılarımıza bir yenisini daha ekledik. TEKNOFEST KKTC çerçevesinde düzenlenen Sosyal İnovasyon Yarışması’nda hazırladıkları projeyle final etabında mücadele edecek olan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencilerimiz Erva Dikbıyık, Akif Hamza Şentürk ve Yusuf Ali Semiz’i canıgönülden tebrik ediyor, öğrencilerimizin yetişmesinde katkılarda bulunan ailelerimize, danışman eğitmenimiz Aysima Şentürk’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.