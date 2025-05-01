Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyeleri, TEKNOFEST KKTC’nin ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

TEKNOFEST KKTC’de yer alan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyeleri, festivalin ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Katılımcıların, alanında uzman eğitmenler eşliğinde deney ve gözlem çalışmalarıyla buluştuğu atölyelerde, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde özel olarak oluşturulan keşif alanları, laboratuvarlar ve atölyeler hakkında bilgiler verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KKTC’de ziyaretçilerin, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyelerinde bilim ve teknoloji yolculuğunda buluşmaya devam ettiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "TEKNOFEST KKTC yer alan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyelerimizde ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. İlgiyle ziyaret edilen atölyelerimizde ziyaretçilerimizi, yeni nesil teknolojilerle tanıştırıyor, deney ve gözlem etkinlikleriyle bir araya getiriyoruz. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzle Milli Teknoloji Hamlesi ideali konusunda farkındalık oluştururken, bilimle toplumun buluşmasına katkılar sağlıyoruz. Ayrıca, gençlerimizin ve çocuklarımızın deney ve gözlem etkinlikleriyle yeteneklerini keşfetmelerine destek oluyoruz. TEKNOFEST KKTC boyunca Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyelerimizde ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

TEKNOFEST KKTC’de yer alan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyeleri, 4 Mayıs 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.