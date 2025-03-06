Poyraz fırtınasının ardından Tekirdağ kıyıları yeniden kızıl yosun istilasına uğradı. Denizin altında koparak yüzeye çıkan yosunlar sahil şeridini kaplarken, bölgede ağır koku da hissedildi.

Son günlerde etkili olan poyraz fırtınası, deniz tabanındaki kızıl yosunları yerinden sökerek kıyıya taşıdı. Dalga ve akıntılarla sahile sürüklenen yosunlar, Süleymanpaşa kıyılarında yoğun bir tabaka oluşturdu. Deniz yüzeyinde pas rengini andıran bir görüntü oluşturan kızıl yosunlar, sahil boyunca geniş bir alana yayıldı. Kıyı kesiminde yosunların çürümesiyle birlikte ağır bir koku da hissedilmeye başlandı. Özellikle rüzgârın kıyıya doğru estiği anlarda koku daha da belirgin hale gelirken, sahilde yürüyüş yapanlar rahatsız edici bir ortamla karşılaştı.

Uzmanlar, bu tür yosun hareketliliğinin genellikle fırtınalar sonrası arttığını ve deniz ekosisteminde doğal bir döngü olduğunu belirtiyor. Ancak son yıllarda artan yosun yoğunluğunun denizdeki değişimlerle bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.

Yetkililerin kıyıda biriken yosunların temizlenmesi konusunda çalışma başlatıp başlatmayacağı merak edilirken, denizin rengi ve kokusu dikkat çekmeye devam ediyor.