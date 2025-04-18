Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip ve Nusratlı Mahalleleri’nde seracılık ve meyve yetiştiriciliği yapan üreticileri ziyaret etti. Ziyarette üretim alanları yerinde incelenerek don olayının etkileri değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, beraberindeki teknik ekip ile birlikte Naip ve Nusratlı Mahalleleri’nde faaliyet gösteren çiftçilerle bir araya geldi. Seralarda ve açık alanda yapılan üretimleri yerinde inceleyen Aksoy, özellikle son günlerde etkili olan düşük hava sıcaklıklarının ürünler üzerindeki etkisini gözlemledi.

Tarımın sürdürülebilirliği açısından üreticilerin karşılaştığı risklerin takip edilmesi gerektiğini belirten İl Müdürü Aksoy, don zararıyla ilgili üreticilere hem koruyucu önlemler hem de hasar tespiti konusunda bilgi verdi. Ayrıca, ürünlerin gelişim durumu teknik personel eşliğinde incelenerek üretim sürecine dair önerilerde bulunuldu.

Çiftçiler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Tarım İl Müdürlüğü’nün sahadaki desteğinin kendilerini yalnız hissettirmediğini ifade etti.

İl Müdürü Aksoy, üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olduklarını vurgulayarak, "Üreticimizin emeğini ve ürününü korumak için sahadayız. Tarımsal risklere karşı çiftçimizi bilinçlendirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.