Trakya Kalkınma Ajansı, TR21 Trakya Bölgesi'nde tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 2026 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı'nı ilan etti.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 16 Mart 2026 tarihinde ilan edilen program ile TR21 Trakya Bölgesi'nde özellikle kırsal yerleşimlerde ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. Program kapsamında tarım ve kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kapasitesinin güçlendirilmesi ile üretim ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecek.

Programın iki temel önceliği bulunuyor. Buna göre ürün geliştirilmesine ve sürdürülebilir satış kanalları oluşturulmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri desteklenecek. Ayrıca tarım ve kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren paydaşların kurumsal kapasitesinin artırılması ve kırsalda üretim potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri de program kapsamında yer alacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı için ayrılan toplam kaynak 3 milyon Tl olarak açıklandı. Programdan Trakya Bölgesi'nde faaliyet gösteren birlikler, kooperatifler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları yararlanabilecek.

Başvuruların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacağı belirtilirken, başvuru sahiplerinin https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlaması gerekiyor. Sistem tarafından her başvuru için otomatik olarak bir başvuru kodu oluşturulurken, bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacak. Başvuru girişlerinin, başvuru rehberinde belirtilen son tarihe kadar KAYS üzerinden tamamlanması gerekiyor.

KAYS üzerinden yapılan başvurunun ardından sistem tarafından oluşturulan taahhütnamenin rehberde belirtilen şartlara uygun şekilde imzalanması gerektiği belirtildi. Programla ilgili detaylı bilgilere ise Trakya Kalkınma Ajansı'nın resmi internet sitesi olan www.trakyaka.org.tr adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.