Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince engelli ve yaşlı vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından akülü ve manuel tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin yanı sıra sağlık ve fiziksel sorunları nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmakta zorlanan yaşlı vatandaşlara bayram süresince mezarlıklara ulaşım desteği verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan 'Engelli ve Yaşlı Hizmet Aracı', vatandaşların kabir ziyaretlerini daha konforlu ve güvenli şekilde gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak. Bayramın birinci günü başlayacak olan uygulama kapsamında mezarlık ziyaretleri için ücretsiz ulaşım desteği sunulacak.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların ALO 153 Candan Çözüm Merkezi aracılığıyla başvuru yapabileceği bildirildi.