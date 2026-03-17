Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Samsun'da yaşanan yoğunluk günlük hayatı adeta kilitledi. Bayram alışverişi için kent merkezine yönelen vatandaşlar, hem trafikte hem de alışveriş noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Özellikle alışverişin kalbinin attığı İlkadım ilçesinde ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Sürücüler gitmek istedikleri noktalara ulaşabilmek için uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı. Kentteki hareketlilik esnafın yüzünü güldürürken, cadde ve sokaklarda insan seli oluştu. Gazi, İstiklal ve Fatih Sultan Mehmet Caddelerinde ise yaya yoğunluğu en üst seviyeye ulaştı, kalabalık nedeniyle ilerlemek güçleşti. Toplu taşıma araçlarında yoğunluk dikkat çekti. Otobüs ve tramvaylar da yoğunluktan nasibini aldı. Yoğunluğun bayrama kadar devam etmesi bekleniyor.