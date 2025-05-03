Tekirdağ’da 2025 yılının ilk dört ayında gerçekleştirilen çevre denetimlerinde 64 işletmeye toplam 50 milyon 212 bin 102 TL para cezası uygulanırken, 14 işletme için faaliyet durdurma kararı alındı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 1 Ocak - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında toplam 429 çevre denetimi yapıldı.

Yapılan denetimlerde Çevre Mevzuatına aykırı uygulamalar tespit edilen işletmelere yönelik 64 idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Bu kapsamda toplam 50 milyon 212 bin 102 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çevreye zarar verdiği belirlenen 14 işletme hakkında faaliyet durdurma kararı tesis edildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, çevrenin korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.