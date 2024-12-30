Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir bina bahçesinde Roma dönemine ait antik sütun başlığı ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca 27 Aralık’ta Karadeniz Mahallesi’nde T.Y.’ye ait bir bina bahçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir antik sütun başlığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi. Roma dönemine ait olduğu belirlenen sütun başlığı İl Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken olayla ilgili inceleme sürüyor. Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelesinin sürdüğü belirtildi.