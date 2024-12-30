Erzurum’da iki akademisyen tarafından Covid-19 döneminde maske kullanımı ile ilgili yapılan araştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldı.

Mehtap Tan ve Yasemin Çıracı Yaşar Covid-19 sürecinde, uzun süre maske kullanımının sağlık çalışanları üzerindeki fizyopsikolojik etkilerini araştıran bir çalışma yaptı. Araştırmada maske kullanımının, COVID-19 salgını başlangıcından itibaren sağlık çalışanları için en önemli koruyucu ekipmanlardan birisi olduğu ancak uzun süre maske kullanımı fizyopsikolojik sorunlara neden olabileceği ifade edilerek, “Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının uzun süreli maske kullanımına ilişkin yaşadıkları psikofizyolojik sorunları ortaya koymaktır. Kesitsel tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, Aralık 2021- Şubat 2022 tarihleri arasında Erzurum’da hastanede çalışan 552 sağlık çalışanı ile yapılmıştır. Ölçüm aracı olarak sosyo-demografik özellikler, maske kullanımına yönelik tutumlar ve psikofizyolojik özelliklerin değerlendirildiği bir anket kullanılmıştır. Katılımcıların % 53,4’ü, burun tıkanıklığı ve ağız kokusu, %50’si yüzde tahriş ve %34,7’si görme sorunu yaşadığını bildirmiştir. Katılımcıların %47,6’sı maske kullanımına ilişkin olumsuz düşüncelere sahip olduğunu ve tükenmişlik yaşadığını belirtmiştir” denildi.

Katılımcılar maske kullanımının sağlık çalışanları arasında kimlik güvenliği açısından endişe oluşturduğunu belirtti. Araştırmada uzun süreli maske kullanımının sağlık çalışanlarında önemli psikofizyolojik sorunlara yol açtığı vurgulanarak, şöyle denildi, “Bu nedenle hastane ve devlet yöneticileri çalışmadaki bilgileri referans alarak gerekli adımları atabilirler ve bu sonuçlar diğer çalışmalara örnek olacaktır.”