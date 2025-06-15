Kayseri Dağcılık İlTemsilciliği ve K2 Dağcılık Kulübü’nün birlikte düzenlediği Tek İp Boyu Dağcılık Eğitimi tamamlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İlTemsilciliği’nin K2 Dağcılık Kulübü ile birlikte düzenlediği Tek İp Boyu Dağcılık Eğitimi son gününde yapılan sınavlar ile sona erdi. Toplam 28 sporcunun katıldığı eğitimlerde teorik ve pratik dersler yapıldı. Kursun son gününde ise kursiyerler sınava girerek gördükleri dersler hakkında test edildi.

Kayseri Dağcılık İlTemsilciliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "5’i kadın olmak üzere 28 kursiyerin katıldığı eğitimlerde görev yapan hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı da tebrik ediyor ve bundan sonraki eğitimlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.