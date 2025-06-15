Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren “yerli malı belgesi” için yerli hammadde şartının plastik sektöründe ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelik, kamu ihalelerine katılmak isteyen firmalara “yerli malı belgesi” için yerli hammadde kullanımını belgeleme zorunluluğu getirdi. Ancak Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, bu düzenlemenin özellikle plastik sektöründe uygulanabilir olmadığını belirtti.

PLASFER Başkanı Ömer Karadeniz, sektörün hammaddede yüzde 85 oranında dışa bağımlı olduğunu, mühendislik plastiklerinde ise bu oranın yüzde 100’e ulaştığını vurguladı. Karadeniz, “Türkiye’de petrokimya sektörünün en büyük oyuncusu Petkim bile sektör ihtiyacının sadece yüzde 10-15’ini karşılayabiliyor. Tedarik süreleri ve teslimat sorunları nedeniyle büyük üreticiler Petkim’le çalışmakta zorlanıyor. Yerli hammadde ispatı talep edilmesi, Türk sanayicisinin kamu ihalelerine erişimini ciddi şekilde kısıtlayabilir” diye konuştu.

“SANAYİCİ GERÇEKLERİNE UYGUN POLİTİKALAR ŞART”

Yönetmeliğin iyi niyetle hazırlandığını ancak sektör gerçeklerine uygun hale getirilmezse sanayiciyi mağdur edebileceğini ifade eden Karadeniz, ilgili bakanlıklarla görüşmelerin devam ettiğini belirtti. “Yerli üretimi teşvik etmek önemli, ancak bu politikalar reel piyasa koşulları ve üretim altyapısı dikkate alınarak tasarlanmalı. Yetersiz hammadde üretimi nedeniyle sanayicinin kamu alımlarına katılımı zorlaşırsa, üretim kapasitesi ve istihdam olumsuz etkilenebilir” uyarısında bulundu.

Yeni düzenlemenin yaratabileceği olası sorunlara dikkati çeken Karadeniz, “Bir belediye, kimsesiz çocuklar için oyuncak veya puzzle ihalesi açsa, yerli üretim yapan bir firma hammadde menşei nedeniyle ihaleye katılamayabilir. Bu, hem kamu hizmetinde aksamaya hem de sanayicinin mağduriyetine yol açar” diye konuştu.