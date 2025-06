Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, babaların karşılıksız sevgi ve fedakârlığın simgesi olduğunu söyledi.

Toplumu oluşturan en temel yapı taşı olan ailenin oluşmasında anne ve babalara büyük görev düştüğünü belirten Başkan Geçit, "Ailesi için her türlü fedakârlığı üstlenen, her çileye göğüs geren ve ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba göstermektedir. Bu nedenle babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması bir vefa borcudur" dedi.

Babalığın, sevgi ve şefkati evlatlarından esirgemeyen örnek bir duruş olduğuna dikkat çeken Geçit, "Annelerimiz gibi babalarımızın da hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onlar bizlere sadece bir yaşam sunmakla kalmaz, aynı zamanda değerlerimizi de miras bırakırlar. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen babalarımıza sevgimizi bir gün değil, her gün göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Geçit, mesajının sonunda, "Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere, tüm babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.