İçişleri Bakanlığı, tefecilik yapan organize suç örgütüne karşılık 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda 1,2 milyar TL değerinde 75 gayrimenkul ve 34 araca el konuldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ’da “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve "Tefecilik" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 7'sinin tutuklandığı, 2'sine ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Şüphelilerin faizle borç verdikleri vatandaşları borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları, ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildiği kaydedildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1920705440419139710

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" ve "Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 Milyar 250 Milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu.

Operasyon kapsamında ayrıca 2 bin 478 adet çek ve senet, 10 adet çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ederken, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Tefecilere geçit yok” mesajını verdi.