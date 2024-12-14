Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ezgi Aydın, sık sık değiştiği için deyimlere bile konu olan Aydın havasının dikkat edilmediği takdirde cilt yaşlanmasını arttırdığını belirtti. Sağlığına ve genç kalmaya özen gösterenlerin hava şartlarını göz önünde tutarak uzman denetiminde gerekli tedbirleri alabileceğini kaydeden Op. Dr. Aydın, özellikle kış aylarında günlük ısı farkı zaman zaman 10 dereceye bulan Aydın’da yaşayanların cildini iyi bakmasını tavsiye etti.

Cildin ana görevlerinden birisinin, vücudu dış ortamdaki etkilere karşı korumak ve vücuda; virüs, bakteri, kimyasal madde gibi zararlı yapıların girmesini engel olmak olduğunu kaydeden Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ezgi Aydın, “Bunun yanı sıra cilt; vücut sıcaklığının düzenlenmesinde, sıvı ve nem dengesinin sağlanmasında, zararlı güneş ışınlarından korunmada görev alan vücudun en büyük organıdır. Cilt sağlığına ise bazı durumlar etki eder. Bunlardan kişiye ait özellikler; kişinin genetik yapısı, yaşı, hormon düzeyleri ve iktiyozis benzeri genetik rahatsızlıklardır. Tabiki çevresel faktörler de en az bireysel faktörler kadar etkilidir. Bu faktörler ise; hava durumu, kimyasal toksinlere maruziyet, beslenme bozuklukları, zararlı güneş ışığına maruz kalma gibi durumlar da cilt sağlığına etki eder. Yine etki eden çevresel etmenlerden biri de yaşadığımız yerdeki günlük sıcaklık değişimidir. Şehrimi Aydın bu konuda riskli bölgelerden biridir” diyerek Aydın’da yaşayanların ciltlerine daha fazla özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

“Hava şartları cildin yaşlanmasında veya genç kalmasında etkili oluyor”

İnsanoğlunun vücut yaşlılığının en önemli göstergesinden birinin de cilt sağlığı olduğunu kaydeden Op. Dr. Aydın, “Hem sıcak hem de soğuk hava, cilt üzerinde olumsuz etki gösterir. Gün içerisinde gece gündüz arasında sıcaklık farkının çok olduğu yerleşim yerlerinde ise hem sıcağa hem de soğuğa kalan cilt bariyeri hasar almaktadır. Soğuk havalar; cildin neminin azalmasına neden olur ve ciltte kuruma yapar. Yine kış aylarında sıklıkla karşılaşılan rüzgarlı havalar da ciltte kurumaya yol açar. Kuruyan ciltte; kızarıklık, çatlama, soyulma, pul pul dökülme gibi pek çok istenmeyen durum ortaya çıkabilir. Sıcak havalarda artan nem ve sıcaklıkla birlikte terleme artar. Artan terleme (kaşıntı nedeni ile ) özellikle yağlı ciltlerde sivilce oluşumuna sebep olur. Yine sıcak havalarda ter bezlerinin tıkanması ve terin vücut dışına atılamaması sonucu isilik adı verilen durum ortaya çıkar. Yaşadığımız şehir olan Aydında gündüz ile gece arasındaki hava sıcaklığı kış aylarında 8-10 dereceleri bulmaktadır. Dolayısıyla Aydın’da yaşayan insanların cilt bariyeri kış aylarında ciddi hasar görmektedir. Yine Aydın’ın sıklıkla maruz kaldığı kuzey rüzgarları nedeni ile bu hasar zaman zaman artmaktadır” diyerek bu tür avantajlı duruma sahip bölgelerde yaşayanların soğuk havalarda cildin kaybettiği nemi yerine koymak için düzenli olarak nemlendirici kullanmasını, sıcak havalarda ise ciltteki yağlanmayı azaltmak için cilt temizleyiciler kullanmasını önerdi.