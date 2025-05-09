Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), gençlerin kurban ibadetiyle tanışmasını sağlamak amacıyla başlattığı “İlk Kurbanım İlk İyiliğim” kampanyasını bu Kurban Bayramı’nda da sürdürecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında devam eden kampanya, gençleri sadece dini bir ibadetle tanıştırmakla kalmıyor; aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma kültürünün de kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağlıyor.

“Gençlerin kurban ibadetiyle buluşmalarını önemsiyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin kurban ibadetiyle buluşmalarını önemsediklerini belirtti. Turan, “Genç kardeşlerimizin ilk kurbanlarını ‘İlk Kurbanım İlk İyiliğim’ kampanyamızla gerçekleştirmeleri, yalnızca ibadetin ifası değil; aynı zamanda bir iyilik yolculuğuna atılan ilk adımdır. Bu kampanya, genç yüreklerde ibadet şuuru ve sosyal sorumluluk bilincini aynı anda yeşertiyor.” dedi.

Gençlerin milli ve manevi değerlere olan bağlılıklarının, toplumsal dayanışmanın sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Turan, “Gençlerimizin bu iyilik hareketine katılımı, yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasına vesile oluyor. Onların duyarlılığı ve kampanyayı gönülden sahiplenişi, iyiliği çoğaltan en güçlü umudumuzdur.” diye konuştu.

İyilik 80 ülkeye yayılacak

Turan, kurban bağışlarını bu yıl başta Türkiye olmak üzere Gazze ve diğer kriz bölgelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 80 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.



Hisse bedelleri ve bağış kanalları

Turan, vekaletle kurban kesim hisse bedelinin bu yıl yurt içinde 13 bin 500 TL, yurt dışında ise 5 bin 450 TL olarak belirlendiğini hatırlattı.

Bağış yapmak isteyen hayırseverlerin ‘tdv.org’ ve ‘bagis.tdv.org’ web adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerini kaydeden Turan, ayrıca TDV mobil bağış uygulaması, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla da bağışlarını ulaştırabileceklerini bildirdi.

Turan, yurt dışında yaşayan vatandaşların ise bulundukları ülkelerdeki Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikler, koordinatörlükler ve cami dernekleri vasıtasıyla güvenle bağış yapabileceklerini söyledi.