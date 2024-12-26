Tavuk Dünyası, üniversite organizasyonlarından bu yıl iki ödül daha aldı. Marka, son olarak Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün düzenlediği Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’nden Yılın Gıda Şirketi ve İTÜ Yatırım Kulübü’nden Yılın En Trend Restoran Zinciri ödüllerinin sahibi oldu.

Türkiye’de ‘fast-casual’ restorancılığın önde gelen markalarından Tavuk Dünyası, bu yıl üniversitelerden aldığı ödüllere yenilerini ekledi. Marka, Boğaziçi Üniversitesi’nden ve İstanbul Teknik Üniversitesi’den (İTÜ) iki ödül daha aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün düzenlediği alanlarında öncü şirketlerin seçildiği Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’nde, Tavuk Dünyası Yılın Gıda Şirketi Ödülü’nün sahibi oldu. Herkesin katılımına açık gerçekleştirilen oylama sürecinde, Yılın Gıda Şirketi kategorisinde en yüksek oyu alan marka; hizmet anlayışı, servis kalitesi, lezzeti, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle bu ödüle layık görüldü. Ödüller, 23 Aralık Pazartesi akşamı farklı alanlardan üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen törende sahiplerini buldu.

Marka, İTÜ Yatırım Kulübü’nün düzenlediği ve 2017 senesinden bu yana yılın öne çıkan temalarını dinamik, akılda kalıcı ve prestijli bir şekilde ele alan Trendler Zirvesi’nde de ödül aldı. Marka, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı etkinlik kapsamında, 25 Aralık Çarşamba günü düzenlenen ödül töreninde, Yılın En Trend Restoran Zinciri Ödülü’ne layık görüldü.

“Gençlerin güveni ve desteği bizim için çok değerli”

Bu yıl hem üniversitelerden hem de çeşitli ödül organizasyonlarından çok sayıda ödüle layık görüldüklerini belirten Tavuk Dünyası CMO’su Ceylan Özmen, “Şirket olarak, bugün Türkiye genelinde yaklaşık 320 restoranımızda lezzetlerimizi misafirlerimizle buluşturuyoruz. Her yaştan misafirimizi restoranlarımızda ağırlarken, erişilebilir fiyatlarla kaliteli hizmet sunarak herkesin ‘iyi yemek’ deneyimini yaşamasını istiyoruz. Gençlerin güveni ve desteği de bizim için çok değerli” ifadelerinde bulundu.

Özmen, “Aldığımız bu ödüller, gençlerin beğenisini kazanarak sektörde fark oluşturduğumuzu da gösteriyor. 2024 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün düzenlediği, herkese açık oylamayla belirlenen Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’nde Yılın Gıda Şirketi ödülüne ve İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Trendler Zirvesi’nde Yılın En Trend Restoran Zinciri ödülüne layık görülmemiz bizi bir kez daha gururlandırdı. Genç, yenilikleri takip eden ve sosyal sorumluluk farkındalığı yüksek ekibimizin özverili çalışmalarıyla aldığımız bu ödüllere bizi layık gören herkese teşekkür ederiz. Yenilikçi uygulamalarımızla önümüzdeki yıllarda da sektörde öne çıkmaya devam edeceğiz” dedi.