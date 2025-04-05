Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde pazar günü Tunçbilek Belediyespor ile Kütahya Özel İdarespor karşılaşacak.

Sezonun en kritik karşılaşması, 6 Nisan 2025 Pazar günü (yarın) saat 16.00’da Tavşanlı Karakova’daki Komutan Sabri Tevfik Okyayuz sahasında oynanacak. Bu önemli mücadelede Tunçbilek Belediyespor ile Kütahya Özel İdarespor Köy Hizmetleri karşı karşıya gelecek.

Bu dev maç öncesinde Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, karşılaşmanın güzel bir mücadeleye sahne olmasını dileyerek tüm sporseverleri bu önemli maça davet etti. Başkan Düzgün, hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig (BAL)’da Tavşanlı’yı ve Kütahya’yı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı.

Tunçbilek Belediyespor Kulüp Başkanı Tolga Kocaman ise Kütahya Özel İdare Spor’u en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade etti. Kocaman, bir sezon boyunca yapılan yoğun çalışmaların karşılığını almak istediklerini belirterek, tüm taraftarları bu kritik maçta kendilerine destek olmaya çağırdı.

Pazar günü Tavşanlı’da oynanacak bu önemli Play-off finali, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Kazanan takım, BAL’a yükselme yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Futbolseverler, kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadeleyi kaçırmak istemeyeceklerdir.