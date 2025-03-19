Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde şehit yakınları ve gaziler aileleri ile düzenlenen iftar programında biraraya geldiler.

Tavşanlı Kaymakamlığı ve Çare Derneği tarafından düzenlenen iftar programında İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan’ın duası sonrası, açılan oruçlarla birlikte şehit yakınları, gaziler ve aileleri bir araya geldi.

Hanımçeşme mahallesinde, Kardelen düğün salonunda düzenlenen iftar programına Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Cumhuriyet Başsavccısı Hami Can, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz ile Mehmet Ali Akar katıldı. Hakkı Efendi Cami imam hatibi Gazi Çoban’ın Kur’an tilavetinin ardından dua edildi. Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, salonu dolduran yaklaşık 400 kişinin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlayarak vatan toprağı için canını seve seve veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.

Program gazilerle hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.