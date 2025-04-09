Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir’in katıldığı yemek programında, ilçe emniyet personeliyle bir araya gelindi. Programda, Tavşanlı Belediye Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi tarafından sahnelenen gösteri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Hayrettin Baskın, polis teşkilatının toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Gece gündüz demeden milletimizin huzuru ve güvenliği için canla başla çalışan polislerimiz, bizim en büyük güvencemizdir. Özverili çalışmalarıyla toplumda huzur ve güven ortamını sağlayan tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu kutsal mesleği icra ederken şehit olan kahraman polislerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ise, "180 yıllık köklü bir geçmişe sahip Polis Teşkilatımızın mensubu olmaktan büyük onur duyuyoruz. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün değerli personeliyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Geçmişten günümüze taşıdığımız bu kutsal görevi, aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın güvenliği için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Ayağınıza taş değmesin" diye konuştu.

Yemek programı, protokol üyeleri ile ilçe emniyet personelinin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.