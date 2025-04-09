Eğitim Gücü-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarının Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’ndeki bazı maddelerin iptaline ilişkin açılan davada Danıştay İkinci Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı aldığını açıkladı.

Eğitim-Gücü-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, "32476 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarının Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptaline yönelik sendikamız adına Danıştay İkinci Daire’de açmış olduğumuz davada Danıştay sendikamızı aşağıdaki gerekçelerle haklı bularak, yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu kararla birlikte yönetici belirleme kriterlerinde yönetici adaylarının hangi alanlarda yüksek lisans ve doktora yapıldığına bakılmaksızın bir değerlendirme yapılması gerektiği ortaya konmuştur. Ek 2 Değerlendirme Formu konusunda yönetici adaylarının ’Cezalar’ kısmının formdan kaldırılmasının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir. Bunun yanında sendikamız tarafından iptali istenen diğer maddeler için Danıştay süreci nihai kararı beklenmektedir. Hukuka aykırılığı açıkça ortaya konan ve Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilen durumlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuat düzenlemeleri yapması gerektiği de açıktır. Eğitim Gücü-Sen olarak sahada yaşanan bir mağduriyeti çözmekle birlikte öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının her türlü özlük ve mali haklarını savunmaya, bu konularda mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.