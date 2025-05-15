Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi spor salonunda büyük bir heyecanla başladı.

İlçede görev yapan öğretmenlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen turnuvaya, toplamda 13 takım katılım gösterdi. Turnuva, öğretmenlerin spora olan ilgisini artırmanın yanı sıra, farklı okullarda görev yapan öğretmenler arasında kaynaşma ve dayanışma ortamı oluşturmayı hedefliyor. Aynı zamanda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu tüm eğitim camiasıyla birlikte yaşatma amacı taşıyor. Okullar arası tatlı rekabetin yaşandığı müsabakalar, izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, turnuvanın final karşılaşmasının 21 Mayıs tarihinde yapılması planlanıyor.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Turnuvaya katılan tüm öğretmenlerimize başarılar diliyor, bu güzel organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen idarecilerimize ve beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Turnuva, centilmence mücadelelerin ve sporun birleştirici gücünün güzel bir örneği olarak Tavşanlı eğitim camiasında olumlu yankı uyandırıyor.