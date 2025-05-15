Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen ‘İİBF Mezunları ile Kariyer Günleri’ etkinliği başladı.

Fakültenin çeşitli bölümlerinden mezun olan konukların öğrencilerle buluşturulmasını amaçlayan etkinlik, 16 Mayıs’a kadar devam edecek.

Programın açılış konuşmaları Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu tarafından gerçekleştirildi. Açılışta Genel Sekreter Muhammet Büyük de hazır bulundu.

Etkinliğin ilk gününde İşletme Bölümü Oturumu düzenlendi. Oturumda, bölüm mezunları öğrencilere kariyer yolculuklarını anlatarak tecrübelerini paylaştı. Yoğun katılımla gerçekleşen oturum, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

"İİBF Mezunları ile Kariyer Günleri" etkinliği, 15 Mayıs Perşembe günü Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerine yönelik oturumlarla devam edecek. Etkinlik, 16 Mayıs Cuma günü düzenlenecek İktisat Bölümü Oturumu ile sona erecek.