Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi meydana gelen baca yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçenin Karakova Mahallesi Gelin Sokak’ta Abdurrahman K.’ya ait 3 katlı evin bacasından çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın, mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde kısa sürede fark edildi. Bacadan yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmaması mahalle halkına derin bir nefes aldırdı.

Yetkililer, özellikle kış aylarında baca temizliği ve soba kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Mahalle sakinleri ise hızlı ve etkili müdahaleleri için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.