Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi kulüplerinden Tavşanlı İdmanyurdu, altyapısından yetiştirdiği bir oyuncuyu daha Türk futboluna kazandırdı. 2012 doğumlu genç yetenek Hasan Tunç, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’a transfer oldu.

Dört yıldır Tavşanlı İdmanyurdu akademisinde futbol eğitimi alan ve sol bek ile stoper mevkilerinde görev yapan Hasan Tunç, güçlü fiziği ve süratiyle dikkat çekiyordu. Genç yeteneğin performansı, aralarında Sivasspor’un da bulunduğu 5-6 kulübün takibindeydi. Yapılan görüşmeler sonucunda hem sporcunun hem de kulübün tercihi Sivasspor’dan yana oldu. Hasan’ın Sivasspor yetkililerinin dikkatini ilk kez geçtiğimiz sene Sivas’ta düzenlenen U12 Cup turnuvasında çektiği öğrenildi. Turnuvadaki performansıyla göz dolduran genç oyuncu, Sivasspor’un scout ekibi tarafından bir yıl boyunca yakından takip edildi. Gelişimi olumlu bulunan Hasan’ın transferi bu sezon itibarıyla gerçekleştirildi.

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Tavşanlı İdmanyurdu antrenörü Mehmet Erdal, bu başarının planlı bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Erdal, "Sivasspor yetkilileri sağ olsunlar, her sene düzenledikleri U12 Cup’a bizi özel olarak davet ediyorlar. Bu turnuva, oyuncularımızın kendilerini göstermesi için büyük bir fırsat. Bu sene de yine radara aldıkları oyuncularımız oldu. Tespitler yapıp takibe alıyorlar, gelişimini izliyorlar ve istedikleri düzeye gelirse transferi gerçekleştiriyorlar" dedi.

Hasan’ın ailesinin bu süreçteki desteğine de vurgu yapan Erdal, "Ailesi de gerek akademimiz döneminde gerekse Sivasspor’a transferi sürecinde Hasan’a çok destek oldular. Akademimizden profesyonel olan 2009 doğumlu Eymen Yurdcu’dan sonra Sivasspor’a verdiğimiz ikinci oyuncumuz oldu. Sporcumuza ve ailesine bundan sonraki süreçte başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncunun grup hocası Halil Muslu da altyapılarında yetişen oyuncuların bu tür başarılar elde etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.