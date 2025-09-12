Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde kapsamlı bir inceleme turu gerçekleştirdi.

Şehirler arası ulaşımın önemli merkezlerinden biri olan terminalde sunulan hizmetleri yerinde değerlendiren Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’ye incelemeler sırasında Belediye Encümen üyeleri Sevde Nur Çakıcı, Aziz Gündüz ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Taksi duraklarından otobüs peronlarına, yolcu bekleme alanlarından bilet satış ofislerine kadar tüm hizmet birimlerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, esnaflarla görüşerek mevcut durum ve geliştirilebilecek alanlar hakkında detaylı bilgi aldı.

Terminalin işleyişinin de masaya yatırıldığı ziyaret sırasında, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, esnaf ve vatandaşların da talep ve önerilerini dikkatle dinleyerek, gerekli adımların en hızlı şekilde atılacağını belirtti. Vatandaşların daha güvenli ve kaliteli hizmet alabilmesi için yapılabilecek iyileştirmeler ve düzenlemelerle ilgili istişarelerde bulunuldu.