Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Erdemspor Futbol Takımı, 2. Amatör Küme’deki mütevazı başlangıcına rağmen büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluğa ulaştı.

Kulüp Başkanı Güney Erdem, bu beklenmedik zaferi genç oyuncularının sürekli gelişimine ve yıl boyunca yapılan düzenli antrenmanlara bağladı. Erdem, asıl hedeflerinin genç oyuncuların tecrübe kazanması olduğunu belirtirken, şampiyonluğun kendileri için hoş bir sürpriz olduğunu ifade etti. Gelecek sezon için hedeflerinin 1. Amatör Küme’de kalıcı olmak olduğunu vurgulayan Erdem, tecrübeli oyuncuların da gençlere önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Şampiyonluk coşkusunu yaşayan Tavşanlı Erdemspor, anlamlı bir Kıbrıs ziyareti de gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Lefkoşa’da düzenlenen Şampiyonlar Kupası’na katılan minik ve yıldız futbolcular, unutulmaz anılar biriktirdi. Turnuvanın skor odaklı olmadığını ve tüm takımların şampiyon ilan edildiğini belirten Başkan Erdem, bu etkinliğin gençlerin kaynaşması ve farklı kültürleri tanıması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs ziyaretinde Başkan Güney Erdem, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile buluştu. Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendilerini ağırlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdem, bu anlamlı ziyarette Tavşanlı’nın sembolü olan leblebi işlemeli tabaklar hediye ettiklerini ve ilçenin tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Erdem, Kıbrıs’taki turnuvanın minik ve yıldız oyuncular için unutulmaz bir deneyim olduğunu, ilk defa yurt dışına çıkıp farklı tarihi ve kültürel mekanları görme fırsatı bulduklarını ifade etti.