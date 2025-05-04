Elazığ’da altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Elazığ Belediyesi tarafından şehrin geleceğine yönelik en büyük yatırım olan altyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı alanlarda da yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların ısınmasıyla birlikte şehrin dört bir yanında başlatılan yol iyileştirme ve asfalt serim çalışmaları yoğun bir tempoda sürdürülüyor. Çalışmalar doğrultusunda altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan bölgelerde yol iyileştirme ve asfalt serim çalışması gerçekleştiriliyor.