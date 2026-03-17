Elazığ'da keçilerini otlatan bir çobanın dağda bulduğu kırık televizyon ekranını kullanarak yaptığı 'hava durumu sunumu' izleyenlere tebessüm ettirdi.

Olay, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Kambertepe köyünde meydana geldi. Keçilerini otlatmak için dağa çıkan Yılmaz Uygur, arazide bulduğu kırık bir televizyon ekranını farklı bir şekilde değerlendirdi. Televizyon çerçevesini eline alan Uygur, sanki bir haber spikeriymiş gibi ekranın içinden hava durumu bülteni sundu.

Doğal ortamda yaptığı eğlenceli sunumda havanın durumunu anlatan çoban, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, izleyenler çobanın esprili anlatımı karşısında gülümsemekten kendini alamadı.

Doğallığı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken çobanın 'doğa içindeki haber bülteni' gülümsetti.