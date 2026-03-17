Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldiği iftar programında 'Biz devlet olarak her daim çocuklarımızın yanında olmaya, onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz' dedi.

Sincan'daki bir restoranda esnaf girişimiyle devlet korumasındaki çocuklar için düzenlenen iftar programına Bakan Göktaş'ın yanı sıra TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile bazı sosyal medya içerik üreticileri katıldı. Bakan Göktaş ve beraberindekiler, 7-17 yaş aralığında koruma altındaki 100 çocukla birlikte ocakbaşını deneyimledi.

Mustafa Varank'ın iftar programını kastederek 'Sizce bu örnek olabilir mi?' sorusu üzerine Bakan Göktaş, 'Örnek bir davranış. Bu iyiliği yaygınlaştırmamız lazım. Bu işlerde bereket vardır. Bu masaları çocuklarla paylaşmak bereket getirir' dedi.

Bakan Göktaş, eskiden koğuş tipi bir ortamda çocukların devlet koruması altında tutulduğunu belirterek, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu anlayış değişti. Ev tipinde çocuklar bir abla eşliğinde adeta ev sıcaklığında devlet koruması altında büyüyorlar. Onlara her türlü destek her türlü imkan da sağlamaya devam ediyoruz. Hem şimdi hem de mezun olduktan sonra onları yalnız bırakmıyoruz. Kamu kurumlarına atamalarını gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Devlet koruması altında 15 bin 327 çocuğun bulunduğu anlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

'Bunun haricinde de ailelerinin yanında destek olduğumuz 180 bin kadar çocuğumuz var. Biz çocuklarımıza sadece kuruluş bakımında destek olmuyoruz kuruluştan çıkan çocuklarımızın akademik becerilerine destek olmaya devam ediyoruz. Evlilik yolunda da destek oluyoruz. Bu çocuklarımız milletimize emanet. Biz devlet olarak her daim çocuklarımızın yanında olmaya, onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.'

Bakan Göktaş, bu tür buluşmaların örnek olması gerektiğini aktararak, 'Bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılacak örnek bir model. Bu güzel girişim için herkese teşekkür ediyorum. Bereketli olsun inşallah' açıklamasında bulundu.