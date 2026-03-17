Ankara'nın Pursaklar Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen programda Başkan Ertuğrul Çetin, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi ikliminde, şehit aileleri ve gazilerle anlamlı bir iftar programında; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, BBP Ankara İl Başkanı Hamza Kurt, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Kopan, MHP İlçe Başkanı Veysel Yıldırım ve TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

'Aziz Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimiz ile birlikte iftarımızı yaptık'

Şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Çetin, 'Aziz Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimiz ile birlikte iftarımızı yaptık. Bugün burada, aynı sofrada oruç açmanın manevi coşkusunu hep birlikte yaşadık. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin. Sizler bizim için her zaman baş tacısınız, şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz, milletimizin gururu olmaya devam edecektir. Pursaklar Belediyesi olarak, her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olacağız' dedi.

İftar programı boyunca masaları tek tek gezen Başkan Ertuğrul Başkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve beraberindeki heyetler, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.