Batman İl Jandarma Komutanlığı, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarla kaçakçılığa büyük bir darbe indirdi. 26 Şubat ile 15 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen yol kontrol uygulamaları ve operasyonel faaliyetlerde, çok sayıda ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen malzemelerin listesi kolluk kuvvetlerinin kararlılığını gözler önüne serdi. Operasyonlarda 4 bin 535 paket gümrük kaçağı sigara ve 375 adet kaçak puro, 4 adet farklı markalarda piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör ve 56 adet çeşitli ebatlarda fişek, 173 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.