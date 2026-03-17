Muğla Büyükşehir Belediyesi, gazeteci, yazar ve akademisyen ve Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı'yı, doğumunun 87. yılında düzenlediği söyleşi programıyla andı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen anma etkinliğinde Gökovalı'nın düşünce ve kültürel mirası dostları ve öğrencileri tarafından anlatıldı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinliğe Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Söyleşide, Şadan Gökovalı'nın dostları iş insanı Hamdi Yücel Gürsoy, yazar-şair Hamdi Topçuoğlu, Muğla Sanatseverler Derneği Başkanı Saddettin Özbek ve Şadan Gökovalı'nın öğrencisi Gazeteci Sedat Kaya yer aldı. Etkinlikte, Gökovalı'nın bıraktığı düşünce mirası, Muğla'ya kazandırdığı kültürel değerler ve çok yönlü kişiliği katılımcılarla paylaşıldı.

Programın açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkan Köksal, Şadan Gökovalı'nın yalnızca Muğla'nın kültürel hafızasına ışık tutan önemli bir aydın olmadığını, aynı zamanda bu toprakların ruhunu ve değerlerini geleceğe taşıyan güçlü bir isim olduğunu söyledi. Muğla'nın kültürü, doğası, tarihi ve yaşam biçimiyle çok büyük bir mirasa sahip olduğunu vurgulayan Başkan Köksal, bu mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Başkan Aras: 'Şadan Gökovalı ömrü boyunca bu topraklara büyük katkılar sundu'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras ise Gökovalı'yı vefatından önce evinde ziyaret ettiğini ve tanışma fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Şadan Gökovalı, ömrü boyunca bu topraklara çok büyük katkılar sundu. Ortaya koyduğu eserlerle ve bıraktığı düşünce mirasla ismi sonsuza kadar yaşayacak. Bizlere düşen görev, onun ve bu kente değer katan aydınlarımızın bıraktığı mirası yaşatmak; doğamızı, kültürümüzü ve tarihimizi yeni kuşaklara aktarmaktır. Bugün Muğla'nın pek çok noktasında yaşanan doğa tahribatına karşı da bu kenti, bu coğrafyayı daha güçlü şekilde korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz'