Pakistan'dan Afganistan'daki bir hastaneye saldırı gerçekleştirildiği yönündeki açıklamalara yanıt geldi. Pakistan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'a yönelik saldırılarda başkent Kabil ve Nangarhar'daki Taliban ve silahlı gruplara ait askeri tesislerin, terör altyapısının, teknik ekipman ve mühimmat depolarının hedef alındığı ifade edildi. Bu tesislerin masum Pakistanlı sivillere karşı kullanıldığı aktarıldı. Pakistan'ın hedef belirleme yönteminin, 'herhangi bir ikincil hasara yol açmamak için hassas ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirildiği' belirtildi. Afgan hükümetinin söz konusu açıklamasının, Pakistan karşıtlığını körüklemeyi ve Taliban yönetiminin 'sınır ötesi terörizme verdiği gayrimeşru desteği' örtbas etmeyi amaçladığı vurgulandı.

Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Mosharraf Zaidi söz konusu açıklamanın 'asılsız' olduğunu belirterek Kabil'de hiçbir hastanenin hedef alınmadığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Afganistan Hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat gece saatlerinde yaptığı açıklamada, 'Pakistan askeri rejimi, saat 21.00 civarında 2 bin yataklı Omid Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi Hastanesi'ni bombaladı. Şu ana kadar 400 kişi hayatını kaybetti, 250'ye yakın kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri şu anda olay yerinde yangını kontrol altına almak ve diğer cesetleri çıkarmak için çalışıyor' ifadelerini kullanmıştı.

İki komşu ülke arasındaki gerilim

Pakistan, Afganistan'daki Taliban hükümetini, Pakistan Talibanı'na, yasa dışı ayrılıkçı gruplara ve Pakistan güvenlik güçleri ile sivilleri sık sık hedef alan silahlı gruplara 'güvenli sığınak' sağlamakla suçluyor. Kabil yönetimi ise bu iddiaları reddediyor. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'na (UNAMA) göre iki ülke arasında 26 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalar sonucu Afganistan'da en az 75 kişi öldü, 193 kişi yaralandı. Son çatışma, iki tarafın Ekim ayında ateşkes konusunda anlaşmasına rağmen patlak verdi.