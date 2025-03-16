Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi, Ramazan ayında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Hastane yönetimi ve personeli, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile bu gün elinizdeki fidanı dikin" hadis-i şerifi doğrultusunda hastane bahçesine 70 adet meyve fidanı dikti.

Erik, elma, kiraz, kayısı ve ayva gibi çeşitli meyve fidanlarının dikimi, hastane yönetimi ve tüm personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Çakır, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan Ayı içerisinde Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’ in,"Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile bu gün elinizdeki fidanı dikin. " Hadis-i Şerifi doğrultusunda hastanemiz yönetimi ve tüm personelin katılımıyla bahçemize 70 adet meyve fidanı (Erik çeşitleri, elma çeşitleri, kiraz, kayısı, ayva vb.) dikimi gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkür ederim" dedi.

Hastane yönetimi, bu anlamlı etkinlikle hem çevreye katkıda bulunmayı hem de gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmayı hedefliyor.