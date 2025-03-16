Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan’ın bereketini ve paylaşma ruhunu yetim ve öksüz çocuklarla birlikte yaşadı. Öğretmenevi’nde düzenlenen özel iftar programında eşi Nazlı Aygöl Hanımefendi ile birlikte çocuklara kucak açan Vali Aygöl, gece boyunca samimi sohbetleri ve içten ilgisiyle gönülleri fethetti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bu anlamlı gecede çocukların mutluluğu her an hissedilirken, etkinliğin en özel anlarından biri küçük Efe’nin TOGG ile yaşadığı unutulmaz deneyim oldu. Yerli ve milli gururumuz TOGG ile tur atan Efe’nin gözlerindeki heyecan ve mutluluk, iftar programına damga vurdu.

Vali Aygöl, çocukların yüzlerindeki tebessümün en büyük kazanç olduğunu vurgulayarak, “Ramazan, birlik ve beraberliğin en güzel örneğidir. Bizler de bu çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağız. Onların mutluluğu bizim en büyük sevincimizdir” dedi.

Sıcak ve duygusal anlara sahne olan bu özel gece, çocukların neşesi ve ailelerin huzuru ile taçlandı. Toplumun her kesimine dokunan ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Vali Şefik Aygöl, bir kez daha Bilecik halkının gönlünde taht kurdu.