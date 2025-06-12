Tavas Belediyesi tarafından 15 Haziran Pazar günü yörük kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenecek olan 25. Gökay Yörük Türkmen Şenliği hazırlıkları başladı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık şenlik alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Tavas’ın yörük kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Tavas Belediyesi 25. Gökay Yörük Türkmen Şenliği düzenliyor. 15 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan şenlik için hazırlıklar başladı. Yörük kültürünü daha iyi yansıtmak için ormanlık alanda yapılacak şenlik Yahşiler Mahallesi Pürenli Mevkisinde düzenlenecek. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, festival alanına giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan inceleme ve bilgilendirmenin ardından Balkan Tatık, festival alanının hazırlığını yapmak için çalışan belediye çalışanlarıyla birlikte simit yiyerek kahvaltı yaptı.

25. 25. Gökay Yörük Türkmen Şenliği, 15 Haziran 2025 Pazar günü, saat 10.00-15.00 arasında Gökay Köy Grubunda yer alan Yahşiler, Gökçeler, Güzelköy, Avdan, Akıncılar, Yeşilköy, Denizoluk, Kayapınar ve Seki mahallelerinin katılımıyla Yahşiler Pürenli Mevkiinde gerçekleştirecek.

Pazar günü gerçekleştirilecek olan Gökay Yörük Türkmen Şenliğinin tüm vatandaşları davet eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "15 Haziran Pazar günü Gökay Yörük Türkmen Şenliğimizde hem alandaki hazırlıkları yerinde inceledik hem de emek veren kıymetli personel arkadaşlarımızla simit eşliğinde güzel havanın keyfini çıkardık. Bu toprakların ruhunu yaşatan, kültürümüze sahip çıkan Yörük sevdalılarını şenliğimize bekliyoruz. Hep birlikte hem geleneklerimizi yaşatalım hem de birlik ve muhabbeti paylaşalım. Yörük çadırları, halk oyunları, doğayla iç içe etkinlikler ve kültürel değerlerimizin yaşatılacağı bu özel günde tüm vatandaşları aramızda görmekten onur duyarız" İfadelerini kullandı.