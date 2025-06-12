Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Malatya Havalimanı Mayıs ayında yoğun bir hava trafiğine ev sahipliği yaptı.

Mayıs ayı boyunca Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 70 bin 177, dış hat yolcu trafiği ise 555 olarak gerçekleşti. Buna göre 70 bin 732 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 496, dış hatlarda ise 9 olmak üzere toplam 505 oldu. Yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) açısından da hareketli bir ay geçiren Malatya Havalimanı’nda, Mayıs ayında toplam 479 ton yük taşındı.

Yılın ilk 5 ayında 329 bine aşkın yolcu ağırlandı

2025 yılının Ocak-Mayıs dönemine ait 5 aylık verilere göre ise Malatya Havalimanı’nda toplam 329 bin 17 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde 2 bin 327 uçak iniş-kalkış yaparken, taşınan toplam yük miktarı 2 bin 384 ton olarak kayıtlara geçti.