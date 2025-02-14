Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Tavaslı çiftçilere 5 bin 600 adet zeytin fidanı dağıtıldı.

Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Tavas Belediyesin ortak çalışmalarıyla zeytin fidanı dağıtım projesine başvuruda bulunan Tavaslı çiftçilere zeytin fidanları dağıtıldı. Toplamda 5 bin 600 adet sertifikalı zeytin fidanı dağıtımı yapıldı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık yaptığı paylaşımda, "Denizli Büyükşehir Belediyemizin kırsal kalkınma projeleri kapsamında, ilçemizden başvuruda bulunan çiftçilerimize 5600 adet sertifikalı zeytin fidanı teslim ettik. Tarımsal üretimi destekleyen benzer projelerle, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başta Denizli Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.