Tavas Belediyesi anneler gününde kadınlara özel film gösterim etkinliği düzenleyecek. Tavas Başkanı Kadir Tatık, annelere özel düzenlenen etkinliğe tüm kadınları davet etti.

Tavas Belediyesi anneler gününde kadınlara yalnız bırakmamak ve anlamlı günde annelerin keyifli zaman geçirmeleri amacıyla film gösterisi etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik 11 Mayıs Pazar günü Tavas Belediyesi Gençlik Merkezimizde yapılacak. 13.00 ile 15.00 arasında ilk seansı gerçekleştirilecek gösterimin 15.30 ile 17.30 arasında ikinci seansı gerçekleştirilecek. Etkinliğe gitmek isteyen annelere için saat 12.30 ve 15.00 itibariyle Tavas Belediye Meydanından servisler kalkacak.

Film gösterime tüm kadınları davet eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Anneler her şeyin en güzelini hak ediyor. Anneler Günü’nde, annelerimizi biraz olsun mutlu etmek, yüzlerinde bir tebessüm bırakmak istedik. Tüm annelerimizi 11 Mayıs Pazar günü Tavas Belediyesi Gençlik Merkezimizde düzenleyeceğimiz sinema keyfine bekliyoruz" dedi.