Bitlis’te günler öce etkili olan kar yağışının ardından Tatvan ve Güroymak ilçe yolları güzergahlarındaki yoğun sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan yolu üzerindeki Rahva bölgesi ile Bitlis-Güroymak kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken sürücüler zor anlar yaşıyor. Soğuk hava sebebiyle Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki ağaçlarda kırağı oluştu. Meteoroloji yetkilileri, sisin ileriki günlerde de etkili olacağını ve Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak istikametine gidecek sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA